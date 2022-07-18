Sivas'ta feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı

Sivas'ta otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Uzuntepe Mahallesi Sivas-Erzincan karayolu üzerinde meydana geldi.
Kent merkezinden Organize Sanayi Bölgesi istikametine gitmekte olan Müslüm Sezgin (50) yönetimindeki 35 TAG 38 plakalı cip ile Kadir Kemikli'nin (36) kullandığı 44 FR 242 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi 1'inci Kısım kavşağında çarpıştı.
Kazada sürücüler ile her iki araçta bulunan Gülhan Sezgin (58), Sürmeli Sezgin (52), Doğan Uçar (52), Hüseyin Kuru (52), Mehmet Kemikli (7), İbrahim Naçar (49), Hasan Koç (59) ve Ahmet Kemikli (50) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
HASTANEDE ÖLDÜ
DHA'nın haberine göre; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Koç (59), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aynı hastanede bulunan Gülhan Sezgin ve Ahmet Kemikli'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
VALİ ŞİMŞEK'TEN YARALILARA ZİYARET
Kaza haberini alan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Sivas Numune Hastanesi'ne geldi. Vali Şimşek, burada doktorlardan yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Vali Şimşek yaralıları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin ilk görseli DHA tarafından servis edilmiştir.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Sivas'ta otomobil ile cip çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı/sivas-ta-otomobil-ile-cip-carpisti-1-olu-9-yarali-3478188
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