Eski eşiyle barıştı, kayınları öldürdü

İHA

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Cengiz Sarı, barıştığı eski eşinin kardeşleri tarafından silahla vurularak öldürüldü. Olay dün akşam saatlerinde Şarkışla ilçesi Belkent Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Cengiz Sarı'nın eski eşiyle barıştığını öğrenen kayınları H.D. ve M.D, Sarı'yı ilk önce darbetti. Daha sonra kayınlardan biri Sarı'ya yanında getirdiği silahla ateş etti.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ Cengiz Sarı Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralan Sarı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. İHA'nın haberine göre; Sarı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ZANLILAR YAKALANDI Olay yerinden kaçan kayınlar, Kayseri girişinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.