C.G. yönetimindeki otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Emre köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

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Kazada, sürücü ile yanındaki M.A. ve D.A. yaralandı.

Hayati tehlikesi bulunan M.A. ve D.A. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.