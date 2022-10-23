Barda bıçaklı kavga: 1'i ağır 6 yaralı

AA

Sivas'ta iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi bıçakla, 2 kişi darp sonucu yaralandı.

Sularbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir barda, iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. AA'nın haberine göre; kavgada A.U, S.N, İ.N. ve V.B. bıçakla, M.K. ile T.K. darp neticesi yaralandı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan V.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.