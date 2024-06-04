Sivas'ta baba ve 2 oğlu av tüfeğiyle vuruldu: 1 ölü, 2 yaralı

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Sefa S, aralarında husumet bulunan baba ve 2 oğluna av tüfeğiyle ateş açtı. DHA'nın haberine göre; saçmaların isabet ettiği baba, Behzat Arslan ve oğlu Samet Arslan yaralanırken diğer oğlu Oğuz Arslan ise hayatını kaybetti.

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇTI Fotoğraf: DHA Olay, dün akşam saatlerinde Şarkışla ilçesine bağlı Kayapınar köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan Sefa S, aralarında husumet bulunan Behzat Arslan ile oğulları Oğuz ve Samet Arslan arasında tartışma çıktı. Sefa S., yanında getirdiği av tüfeği ile Arslan ailesine ateş etti. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Saçmaların isabet etmesiyle yaralanan baba ve iki oğlu sağlık ekipleri tarafından Şarkışla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ Fotoğraf: AA Durumu ağır olan yaralılardan baba Behzat ve oğlu Oğuz Arslan ilk müdahalelerin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Oğuz Arslan ise burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olaydan sonra kaçan şüpheli Sefa S.’nin yakalanması için çalışma başlattı. *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.