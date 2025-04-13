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        Haberler Gündem Sivas'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Güncel haberler

        Sivas'ta ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Sivas'ta kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Ahmet Gürler hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 01:08 Güncelleme: 13.04.2025 - 01:08
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        Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        Kaza, saat 23.00 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Caddesi üzerinde meydana geldi.

        Sivas merkez istikametinden Paşabahçe Mesire Alanı istikametine giden Ahmet Gürler idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede araç sürücüsü Gürler'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücünün cansız bedeni Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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