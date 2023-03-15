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Sivas Belediyesi’nden Sivasspor taraftarına bilet jesti

DG Sivasspor'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda yarın Fiorentina ile oynayacağı rövanş maçının biletlerinin bir kısmını satın alan Sivas Belediyesi, biletleri taraftarlara ücretsiz dağıtacak

Giriş: 15.03.2023 - 14:08 | Güncelleme: ABONE OL
Sivas Belediyesi’nden Sivasspor taraftarına bilet jesti
İHA

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanşında İtalya ekibi Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. Yarın Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka saat 20.45’te başlayacak.

Zorlu karşılaşma öncesi Sivas Belediyesi, taraftarların maça gelmesi için biletlerin bir kısmını satın alarak taraftarlara ücretsiz dağıtacak.

Konu ile ilgili Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "DG Sivasspor’umuz ile Fiorentina arasında yarın saat 20.45’te sahamızda oynanacak mücadelenin biletleri Sivas Belediyesi tarafından satın alınmıştır.Biletler ücretsiz olarak taraftarımıza dağıtılacaktır. 1 kişi en fazla 3 bilet alabilecektir. Bilet dağıtımı Hanımeli Çarşısı’nda bulunan Passolig gişesinde yapılmaktadır. Desteğinden dolayı Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’e teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

BAŞKAN BİLGİN: STADI TAM DOLDURALIM

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise tüm Sivaslıları maça davet ederek, "Sevgili Yiğidolar, Sivasspor'umuz perşembe günü tarihinin en önemli maçlarından birine çıkacak. Sivas Belediyesi olarak bugüne kadar Sivasspor'umuza her zaman destek olduk, bundan sonrada destek olmaya devam edeceğiz. Böylesi önemli bir maçta Yiğidolar'ın, Sivasspor'a destek olması adına bugün itibariyle satılmayan tüm biletleri Sivas Belediyesi olarak alıyor ve Sivasspor sevdalılarını perşembe günü maç saatinde stadyumu tam olarak doldurmaya davet ediyoruz. Hep destek, tam destek" şeklinde konuştu.

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