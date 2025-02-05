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        Haberler Gündem Güncel Sivas Belediyesi taş ocağı kurdu | Son dakika haberleri

        Sivas Belediyesi yol yapım için taş ocağı kurdu

        Sivas Belediyesi tarafından yol yapım malzemesi üreten taş ocağı kuruldu. Belediye Başkanı Adem Uzun, "Sivas Belediyesi tarihinde ilk kez kendi taş ocağını açtı. Konkasör cihazlarını kurduk, ekiplerimiz yoğun bir çalışma içerisindeler. Bizim beklentimizin çok daha üstünde bir malzeme üretimi gerçekleştiriyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 18:59 Güncelleme: 05.02.2025 - 18:59
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        Sivas Belediyesi taş ocağı kurdu
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        Sivas Belediyesi tarafından yol yapım malzemesi üreten taş ocağı kuruldu.

        Konkasör ve elek sisteminin devreye alındığı tesiste, cevher taşlar konkasörde son sistem teknolojiyle kırılıyor. Elek sistemiyle çeşitli boyutlara ayrılan malzemeler, şehirde yeni açılacak olan cadde ve sokakların yapımında kullanılıyor.

        İşhan mevkisinde kurulan taş ocağında incelemede bulunan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Ceyhan ve Fen İşleri Müdürü Ali Zorlu'dan yeni tesisin işleyişi hakkında bilgi aldı.

        Yeni tesis sayesinde yol yapım maliyetine yılda 200 milyon liranın üzerinde katkı sağlanacağını belirten Uzun, "Sivas Belediyesi tarihinde ilk kez kendi taş ocağını açtı. Konkasör cihazlarını kurduk, ekiplerimiz yoğun bir çalışma içerisindeler. Bizim beklentimizin çok daha üstünde bir malzeme üretimi gerçekleştiriyoruz" dedi.

        Uzun, bu yıl Sivas Belediyesinin üreteceği malzemenin değerinin 200 milyon liranın üzerinde olacağını aktararak, "Belediyenin kasasında kalan bu bedel, şehrimize daha iyi hizmet edebilmek için farklı alanlarda kullanılacak. Önümüzdeki süreçte kendi kendine yetebilen, özkaynaklarını kullanabilen, doğru stratejilerle güçlü bir belediye olarak hizmet edeceğiz" diye konuştu.

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