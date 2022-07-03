Şişli'de gürültü terörizmi

Yaz aylarının en büyük kabusu gürültü kirliliği… Açık hava ya da kapalı mekan fark etmiyor hiçbir önlem alınmaksızın yapılan düğünler, eğlenceler, bangır bangır ses ortalığı inletiyor.

Özellikle de yerleşim alanlarının orta yerindeki mekanlar çevre sakinleri için eziyetten başka bir şey değil. Gürültü kirliliği deyince İstanbul’da aklıma gelen ilk yerlerden biri Şişli Öğretmenevi… Hüsrev Gerede Caddesi’ndeki Şişli Öğretmenevi’nin etrafa verdiği rahatsızlık öyle bir boyutta ki buna gürültü kirliliği demek çok hafif kalır, zira yaşanan şey kelimenin tam anlamıyla gürültü terörizmi.

Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte mekandaki organizasyonlar hafta içi-hafta sonu, gece-gündüz demeden çok yüksek sesle devam ediyor. Hemen yakınındaki binalarda yaşayanlara da rahat huzur yok tabi. Üstelik bu çok ama çok uzun yıllardır böyle devam ediyor. Hastası, yaşlısı, çoluğu çocuğu yıllar yılı bu işkenceye mahkum ediliyor. Bu kontrolsüz müzik yayını nedeniyle Öğretmenevi’nin çevresindeki binalarda yaşayanlara uykular haram. Çevredeki binalarda yaşayanların tüm hayatını alt üst eden bu gürültü terörizmine karşı ise yetkililer hiç ama hiçbir şey yapmıyor.

Yıllardır bölge sakinlerinin şikayetlerini dile getiriyorum. Bölge halkı gürültü terörüne karşı mücadele veriyor, başvurmadık yer bırakmıyor ama nafile. Şikayet edilmeyen ne belediye kaldı bunca yıl içinde ne de Milli Eğitim… Millet uyuyamıyor ama belediye ve Milli Eğitim uyuyor!

GEÇEN YIL SES ÖLÇÜMÜ YAPILDI

Geçen yıl, çevre sakinlerinin yoğun şikayetleri üzerine Şişli Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü ses ölçümü yapmış ve gürültü kirliliği tespit edilmiş, ivedilikle önlem alınması gerektiği belirtilmişti. Aradan bir yıl geçti. Yaz geldi ve aynı kabus kaldığı yerden yeniden başladı. Ne bir denetim var ne sesi kesecek bir önlem. Öğretmenevinden yayılan müzik, şarkılar, türküler bangır bangır ortalığı inletmeye devam ediyor. Çevre sakinleri, şimdi yeniden Şişli Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne şikayet dilekçesi yazdı, acilen bu gürültü eziyetine son verilmesini istedi.

ÖNLEM ALINMIYORSA KAPANSIN

Gerçekten inanılır gibi bir şey değil. İstanbul’un orta yerinde koca bir sokak, bir mahalle gürültü terörizmine mahkum ediliyor. Öğretmenevinden yayılan rahatsız edici sesi önlemek, ses geçirmeyen tedbirleri almak ya da eğer bu önlemler alınamıyorsa öğretmenevini oradan taşımak, kapatmak bu kadar mı zor, bu kadar mı imkansız. Vatandaşın rahatından, huzurundan daha önemli ne olabilir.