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        Şişli Belediye Başkanı'ndan 'işten çıkarma' açıklaması

        Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, seçim sürecindeki son üç aylık dönemde yapılan ihtiyaç dışı işe alımların iş akitlerine son verildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 23:40 Güncelleme: 15.04.2024 - 23:40
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        Şişli Belediye Başkanı'ndan 'işten çıkarma' açıklaması
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        Şişli Belediye Başkanı Şahan, yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin ilk meclis oturumunda, tüm meclis üyeleriyle imzaladıkları kamusal fayda, açıklık, şeffaflık, demokratik hesap verilebilirlik, katılımcılık, eşit hizmet, çoğulculuk, sürdürülebilirlik, yenilikçilik ilkeleriyle Şişli'de yeni bir hizmet döneminin başladığını ifade etti.

        “İHTİYAÇ DIŞI İŞE ALIMLARIN İŞ AKİTLERİNE SON VERİLMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR”

        Şişli Belediyesinin gelecek dönemi için belirledikleri ilkeler doğrultusunda kamusal faydayı önceliklendirdiklerini belirten Şahan, "Kamu kaynaklarını ve gücünü yurttaşlarımızın hizmetine tahsis etmek üzere; seçim sürecinde, son üç aylık dönemde yapılan ihtiyaç dışı işe alımların iş akitlerine son verilmesine karar verilmiştir." açıklamasında bulundu.

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        Fotoğraf: İHA

        Şahan, şunları kaydetti:

        "Halkçı belediyecilik anlayışımız gereği; iş akdine son verilen personelleri, daha verimli olabilecekleri, liyakatlerini daha etkili bir şekilde gösterebilecekleri istihdam olanaklarıyla buluşturmak için kariyer destek birimlerimiz etkin bir şekilde devreye girecektir."

        Bugün Şişli Belediyesi önünde toplanan 48 işçi, Ramazan Bayramı arifesinde sebep gösterilmeden belediyedeki işlerinden çıkarıldıkları gerekçesiyle eylem başlatmıştı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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