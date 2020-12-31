Film olmadığı için uzatmayı istedik 0:00 / 0:00

Sinema salonlarının açılışının 1 Ocak'tan 1 Mart'a kaydırılması hakkında Sinema Yatırımcıları Derneği Genel Sekreteri Fevzi Genç, içerik sorunu olduğu, bunun sonucunda izleyiciye sunacak film bulmakta zorlandıkları için sürenin uzatılmasını kendilerinin talep ettiğini söyledi

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine 'Sinema Salonları' ile ilgili ek genelge gönderdi. Genelge ile 31 Aralık'a kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için bu süre 1 Mart'ta uzatıldı.

İşletmeciler, kasımda sinema salonlarının kapatılmasını talep etmişti. Şimdi de kapalı kalma süresinin uzatılmasını istedi. Bakanlık, işletmecilerin bu talebini dikkate alarak kapalı kalma süresini 1 Mart'a kadar uzattı.



Peki işletmeciler, kasımda salonların kapatılmasını, şimdi de sürenin uzatılmasını neden istedi?

Sinema Yatırımcıları Derneği (SİSAY) Genel Sekreteri Fevzi Genç, Habertürk'e yaptığı açıklamada bu konuda şunları söyledi; "Sinemaların kapatılmasını kasımda talep ettik. Kapalı kalma süresinin uzatılmasını da talep ettik. Çünkü içerik sorunu yaşıyoruz. Vizyona çıkaracak Türk ve yabancı film bulmakta zorlanıyoruz. Birçok yapımcı, izleyici sayısının azlığından dolayı filmlerini pandemi sonrası dönemde gösterime çıkarmak istiyor. Keza yabancı filmler için de durum böyle. Bunun sonucunda izleyiciye sunacak fazla sayıda film olmayınca sinema salonlarının açık olması kimseye yarar sağlamıyor. Bakanlık gerek pandemi şartlarını gerekse bizim talebimizi göz önünde bulundurarak süreyi uzattı. Mart ayına kadar salgında büyük oranda düşüş yaşanacağını düşünüyoruz. Mart ayından sonraki dönem, sinema için verimli bir sezon olmasa da yeni sezona hazırlık yapma adına ufak ufak işe başlama açısından önemli olacak. Pandeminin hızının düşeceği varsayımıyla kuvvetli bir açılış için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu arada Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Yerli Film Gösterim Desteği' işletmeciler için cansuyu olacak. Pandemiden önce bu destek yaklaşık 1 milyon TL'ydi. Bakanlık, bu rakamı pandemiden dolayı 15 milyon TL'ye çıkardı. Bir kısmı ocak ayı içerisinde ödenecek."