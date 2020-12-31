Film olmadığı için uzatmayı istedik

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine 'Sinema Salonları' ile ilgili ek genelge gönderdi. Genelge ile 31 Aralık'a kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için bu süre 1 Mart'ta uzatıldı.
İşletmeciler, kasımda sinema salonlarının kapatılmasını talep etmişti. Şimdi de kapalı kalma süresinin uzatılmasını istedi. Bakanlık, işletmecilerin bu talebini dikkate alarak kapalı kalma süresini 1 Mart'a kadar uzattı.
Peki işletmeciler, kasımda salonların kapatılmasını, şimdi de sürenin uzatılmasını neden istedi?
Sinema Yatırımcıları Derneği (SİSAY) Genel Sekreteri Fevzi Genç, Habertürk'e yaptığı açıklamada bu konuda şunları söyledi; "Sinemaların kapatılmasını kasımda talep ettik. Kapalı kalma süresinin uzatılmasını da talep ettik. Çünkü içerik sorunu yaşıyoruz. Vizyona çıkaracak Türk ve yabancı film bulmakta zorlanıyoruz. Birçok yapımcı, izleyici sayısının azlığından dolayı filmlerini pandemi sonrası dönemde gösterime çıkarmak istiyor. Keza yabancı filmler için de durum böyle. Bunun sonucunda izleyiciye sunacak fazla sayıda film olmayınca sinema salonlarının açık olması kimseye yarar sağlamıyor. Bakanlık gerek pandemi şartlarını gerekse bizim talebimizi göz önünde bulundurarak süreyi uzattı. Mart ayına kadar salgında büyük oranda düşüş yaşanacağını düşünüyoruz. Mart ayından sonraki dönem, sinema için verimli bir sezon olmasa da yeni sezona hazırlık yapma adına ufak ufak işe başlama açısından önemli olacak. Pandeminin hızının düşeceği varsayımıyla kuvvetli bir açılış için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu arada Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Yerli Film Gösterim Desteği' işletmeciler için cansuyu olacak. Pandemiden önce bu destek yaklaşık 1 milyon TL'ydi. Bakanlık, bu rakamı pandemiden dolayı 15 milyon TL'ye çıkardı. Bir kısmı ocak ayı içerisinde ödenecek."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!