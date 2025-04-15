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        Haberler Gündem Güncel "Sis denizi" şehrin üzerinde! | Son dakika haberleri

        "Sis denizi" şehrin üzerinde!

        Kocaeli'de yoğun sis etkili oldu. Kentin yüksek kesimlerinden bakıldığında Kartepe ve İzmit'in "sis denizi"yle kaplandığı gözlemlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 09:44 Güncelleme: 15.04.2025 - 09:46
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        "Sis denizi" şehrin üzerinde!
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        Kocaeli'de sis, şehrin doğu bölümünün üzerini kapladı. Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentin doğu kısmında sis etkisini gösterdi.

        AA'da yer alan habere göre Kartepe ve İzmit ilçelerinin üzerine yayılan sis, görüş mesafesini azalttı.

        Şehrin batı bölümünde ise pus etkili oldu. Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Karatepe'ye gitmek isteyenler, sisin içinden geçerek bölgeye ulaştı.

        Kentin yüksek kesimlerinden bakıldığında Kartepe ve İzmit'in "sis denizi"yle kaplandığını gözlemledi. Bazı kişiler, manzarayı fotoğraf çekerek kaydetti.

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