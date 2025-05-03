TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonucu 18 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede, 62 yaşında hayatını kaybetti.

Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

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Hastaneden yapılan açıklamada; "Sırrı Süreyya Önder çoklu organ yetmezliğinden saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir" denildi.

Önder’in cenaze programının detayları şöyle;

- Bugün (Cumartesi) saat 19.15'ten itibaren Şişli'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezinde taziyeler kabul edilecek.

- Yarından (Pazar) itibaren DEM Parti'nin bütün il ve ilçe örgütlerimizde taziyeler kabul edilecek.

- 5 Mayıs Pazartesi saat 12:00’de AKM'de anma etkinliği düzenlenecek.

- İkindi namazından sonra Levent'teki Barbaros Camiinden cenaze namazı kılınacak.

- Ardından Önder’in cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığında defnedilecek.

Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti Haberi Görüntüle

Sırrı Süreyya Önder'in vefatı, ünlüleri derin üzüntüye sevk etti.

Sırrı Süreyya Önder'in meslektaşı ve arkadaşı Ahmet Mümtaz Taylan, hastaneye giderek baş sağlığı dileklerinde bulundu.

Filmsan Vakfı: Yönetmen, senarist, yapımcı, oyuncu, gazeteci ve siyasetçi Sırrı Süreyya Önder’e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz… REKLAM Hülya Koçyiğit: Sırrı Süreyya Önder’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim ne yazık ki… O, Türkiye’de barış, birlik, beraberlik için, terörsüz Türkiye için barış dilini her zaman savunan bir sanatçı, bir siyaset insanıydı. O; İyiliğiyle, zekâsıyla herkesin yüreğine dokunan gerçek bir kültür insanıydı. Hoşça kal Sırrı Süreyya Önder. Kalbimizde, barış için verdiğin çabalarla yaşamaya devam edeceksin. Kendisine Allahtan rahmet, ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyorum. Bülent Parlak: Faşizmin veba gibi yayıldığı bu dönemde herkesi paçasından tutan, tarihsel kardeşlik şiarını bir meddah gibi dengbej ritminde kulağımıza okuyan, tüm ezilenlerin, kurdun, kuşun, ağacın, toprağın kardeşi; Türk’ün özü Kürd’ün fedaisi, faşizmin kırıcısı, Türkiye halklarının öz evladı Yoldaşımız Sırrı ağabeyim.

İbrahim Tatlıses: Tertemiz bir adamı kaybettik. Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun. Mahsun Kırmızıgül: Seni hep o gülümseyen yüzünle hatırlayacağım… O samimi, içten tavırlarınla, insana güven veren duruşunla… Vicdanınla, merhametinle, insana olan inancınla… Yolsuzluğa hiç bulaşmadan, tertemiz kalabilmiş bir adam olarak… Barış için hayatını ortaya koyan biri olarak… Türk olduğun halde Kürt halkına sahip çıkan, onların acısını kendi yüreğinde hisseden biri olarak… Yazdığın senaryolarla, yönettiğin filmlerle, söylediğin her sözle bize insan kalmanın ne kadar kıymetli, ne kadar erdemli bir şey olduğunu gösterdin. En son annem vefat ettiğinde beni aramıştın… “Üzülme kardaşım… Hepimiz bir gün gideceğiz Mahsunum,” demiştin ısrarla. Ama ne yazık ki Sırrı Abi… Sen çok erken gittin. Sırrı Süreyya Önder… Bize çok şey kattın. Sana minnettarız. Ailene ve tüm sevenlerine sabır; hepimize baş sağlığı diliyorum.

REKLAM Şenay Gürler: Ah be... Çok üzüldüm. Nihat Doğan: Mekânın cennet olsun. Barışa ömrünü adayan adam... Gupse Özay: Ne güzel ağabeyimizdin sen Sırrı ağabey. Deniz Barut: Üzülmek tanımlamıyor. Ne güzel bir insandı. Tüm özgürlükler için mücadelesi hayranlık uyandırıcıydı. REKLAM Defne Samyeli: Sırrı Süreyya Önder tedavi gördüğü hastanede hayatını yitirmiş. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Demokrasi ve barışın inşası adına içtenliğine inandığım, entelektüelliği, hoş sohbeti ve çok siyasetçide olmayan yapıcı iletişim diliyle daha güzel günlere katkı olacağını umut ettiğim az kişiden biriydi. Mekânı cennet olsun. Rıza Kocaoğlu: Ah, benim güzel ağabeyim, ruhun şâd olsun. Ersin Korkut: Mekânın cennet olsun Sırrı ağabey... Süha Uygur: Sevgili arkadaşım, gittiğin yerde huzuru bulmanı diliyorum.

Mert Fırat: Sırrı Süreyya Önder'i kaybettik. Çok üzgünüm. Yalnızca bir siyasetçi değil, bir anlatıcı, bir insanlık vicdanı, bir hafıza taşıyıcısıydı... Barışı, adaleti, insanlık onurunu savundu. Meydanlardan sinema perdesine, kalpten kalbe dokunan bir iz bıraktı. Hakkı ödenmez. Ruhu şad olsun. Mekânı cennet olsun. Seda Bakan: Çok üzgünüm. Tüm sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum. Demet Akbağ: Zeki, komik, naif ve güzel yürekli adam, muzip gülümsemen hiç silinmeyecek hafızamdan. İclal Aydın: Çok uzun yazmak istedim. İyileşmeni bekliyordum. Olmadı. Vakti gelince görüşmek üzere. Hoşça kal Sırrı… Celil Nalçakan: Kederim tarifsiz. Ailesine ve biz sevenlerine sabır diliyorum. Saadet Işıl Aksoy: Başımız sağ olsun. Güzel insanlardan biriydi. Seda Sayan: Mekânın cennet olsun. Eser Yenenler: Seni tanımak büyük bir şans. Yattığın yer incitmesin, Sırrı ağabey. Sinemadan siyasete: Sırrı Süreyya Önder Haberi Görüntüle 3 filmin senaristi 13 filmin oyuncusu Haberi Görüntüle