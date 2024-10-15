TIR'la hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, TIR ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı
Giriş: 15.10.2024 - 00:19 Güncelleme: 15.10.2024 - 00:19
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen TIR ile hafif ticari araç, Cizre-Silopi kara yolunun 10. kilometresinde çarpıştı.
Kazada, hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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