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        Haberler Gündem Şırnak'ta TIR'la çarpışan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        TIR'la hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde, TIR ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 00:19 Güncelleme: 15.10.2024 - 00:19
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        TIR'la hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
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        Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen TIR ile hafif ticari araç, Cizre-Silopi kara yolunun 10. kilometresinde çarpıştı.

        Kazada, hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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