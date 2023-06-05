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Şırnak'ta silahlı saldırıda güvenlik korucusu öldürüldü

Şırnak Cizre'de aracında silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu Mustafa Erdem hayatını kaybetti. Uzun namlulu silahlarla vurulan araç, cinayet zanlıları tarafından yakıldı

Giriş: 05.06.2023 - 03:22 | Güncelleme: ABONE OL
Şırnak'ta silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu öldü
AA

Şırnak'ın Cizre ilçesinde aracında silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu Mustafa Erdem, hayatını kaybetti.

Sur Mahallesi Aydınlık Sokak'ta içerisinde bir kişinin bulunduğu aracın yandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Araçtaki kişinin güvenlik korucusu Mustafa Erdem olduğu tespit edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

AA'nın haberine göre; yaralı Erdem, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Erdem'in içerisinde bulunduğu aracın, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce uzun namlulu silahla tarandıktan sonra ateşe verildiği öğrenildi.

Polis, saldırganların yakalanması için bölgede çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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