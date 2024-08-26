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        Haberler Gündem Güncel Şırnak'ta şehit 12 polis anıldı | Son dakika haberleri

        Şırnak'ta şehit 12 polis törenle anıldı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde 8 yıl önce Çevik Kuvvet Grup Amirliği binasına PKK'lı teröristler tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen 12 polis törenle anıldı. Terörle mücadele sayesinde eskiye nazaran barış ve huzur ortamını sağladıklarını belirten Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Mücadelenin, son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edeceğini kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 17:56 Güncelleme: 26.08.2024 - 17:56
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          PKK'lı teröristlerce 26 Ağustos 2016'da bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirilen Konak Mahallesi'ndeki İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Grup Amirliği binasının yerine yaptırılan "Şehitler Anıtı ve Parkı"nda, saldırıda şehit düşen 12 polis için anma töreni düzenlendi.

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          Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için okunan dualarla devam etti.

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          Şırnak'ın Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, törende yaptığı konuşmada, terörle mücadele sayesinde eskiye nazaran barış ve huzur ortamını sağladıklarını söyledi.

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          Mücadelenin, son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edeceğini kaydeden Baycar, şöyle konuştu: "Bugün burada huzurla, refah ve barış içerisinde yaşıyorsak tüm şehitlerimizin sayesinde. Dünyanın en güzel ve stratejik coğrafyasındayız. Bu coğrafyada yaşamanın maalesef bir bedeli var. Dış mihrakların topraklarımızın üstünde maalesef kirli emelleri olmasına sebebiyet veriyor. Her ne şart altında olursa olsun bayrağımızı her zaman dalgalandıracağız. Terör örgütünü bitirme azim ve kararlılığındayız. Yurt içinde yok denecek kadar az bir seviyeye indirdik ve çok şükür yurt içinde de yurt dışında da tamamen etkisiz hale getirecek kudret ve iradeye sahibiz."

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          Daha sonra Şehitler Anıtı'na karanfil bırakıldı.

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          Törene Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban, İlçe Emniyet Müdür Ayhan Elmalı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

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