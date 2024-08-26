Mücadelenin, son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edeceğini kaydeden Baycar, şöyle konuştu: "Bugün burada huzurla, refah ve barış içerisinde yaşıyorsak tüm şehitlerimizin sayesinde. Dünyanın en güzel ve stratejik coğrafyasındayız. Bu coğrafyada yaşamanın maalesef bir bedeli var. Dış mihrakların topraklarımızın üstünde maalesef kirli emelleri olmasına sebebiyet veriyor. Her ne şart altında olursa olsun bayrağımızı her zaman dalgalandıracağız. Terör örgütünü bitirme azim ve kararlılığındayız. Yurt içinde yok denecek kadar az bir seviyeye indirdik ve çok şükür yurt içinde de yurt dışında da tamamen etkisiz hale getirecek kudret ve iradeye sahibiz."