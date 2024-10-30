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        Haberler Gündem Güvenlik Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı

        Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 6 asker yaralandı

        Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu yaralanan 6 asker, hastaneye kaldırıldı. Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince, Şırnak Aydoğan Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 22:52 Güncelleme: 30.10.2024 - 22:52
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        Şırnak'ta kaza: 6 asker yaralandı
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        Şırnak-Cizre kara yolu 30. kilometresi Koçbey köyü mevkisinde "Kirpi" tipi zırhlı askeri araç şarampole devrildi.

        Kazada, araçta bulunan 6 asker yaralandı.

        Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince, Şırnak Aydoğan Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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