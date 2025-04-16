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        Haberler Gündem Şırnak'ta akaryakıt tankerinde çıkan yangın söndürüldü - Güncel haberler

        Şırnak'ta akaryakıt tankerinde yangın çıktı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeki akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 19:50 Güncelleme: 16.04.2025 - 19:50
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        Akaryakıt tankerinde yangın çıktı
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        Kızılsu köyü yolunda S.İ. idaresindeki akaryakıt yüklü tankerde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanları fark eden sürücü S.İ, araçtan inerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Bunun üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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