Şırnak'ta akaryakıt tankerinde yangın çıktı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde seyir halindeki akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın söndürüldü
Giriş: 16.04.2025 - 19:50 Güncelleme: 16.04.2025 - 19:50
Kızılsu köyü yolunda S.İ. idaresindeki akaryakıt yüklü tankerde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden sürücü S.İ, araçtan inerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Bunun üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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