Alınan bilgiye göre, ilçeden Köyceğiz köyüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu midibüsü, Cizre-Nusaybin kara yolu Çavuş ve Katran köyleri mevkisinde, kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçen araçlara seyir halindeki TIR çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, minibüsün sol şeritte ilerlerken sağ şeritten karşıya geçmeye çalışan kamyonete çarptığı görülüyor. Görüntüde, çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen araçlara seyir halindeki TIR'ın çarptığı yer alıyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.