Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sunucu Okan Bayülgen'in eski eşi Şirin Ediger, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Ediger, işletmeci sevgilisi Bahadır Gürceer ile birlikte sahilde yürüyüş yaptı.

Sevgilisi ile görüntülenen Ediger, muhabirlerden yüzünü gizlemeye çalışsa da başarılı olamadı. İkilinin koronavirüs salgınına karşı maske takmaması dikkatlerden kaçmadı.

SEVGİLİSİNİ BU KEZ SAKLAMADI!