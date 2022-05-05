Sırbistan ve Kosova'ya Almanya'dan çağrı

Scholz, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile Berlin'de düzenlediği ortak basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın Batı Balkanlar'daki sorunları çözmek için yeni bir aciliyet yarattığını söyledi.
Şansölye Scholz, "Özellikle bu gibi zamanlarda, yakın çevremizde acımasız bir savaşın yürütüldüğü zamanlarda, her iki ülkenin (Sırbistan ve Kosova) ihtilaflarını kademeli olarak çözmesi merkezi öneme sahiptir." dedi.
İki ülkenin, ihtilaflarını çözerek sadece Batı Balkanlar için değil tüm Avrupa için barış ve güvenliğe katkıda bulunacaklarını belirten Scholz, ülkesinin AB liderliğindeki Kosova-Sırbistan diyaloğuna verdiği desteği yineledi ve Berlin'in bu süreci kolaylaştırmak için çabalarını sürdüreceğini dile getirdi.
Başbakan Scholz, Sırbistan ile Kosova arasındaki kapsamlı bir anlaşmanın iki ülke için AB üyelik perspektifini açacağını ve bölgesel istikrara katkıda bulunacağını vurgulayarak, "Batı Balkanlar Avrupa'nın bir parçasıdır ve gelecekte tüm diğer ülkeleri de Avrupa Birliği'nin bir parçası olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
ALBİN KURTİ
Kosova Başbakanı Albin Kurti de Avrupa Birliği'nin kendileri için kader anlamına geldiğini belirtti.
Vize serbestisi konusunda Avrupa Konseyi'nin tavsiye kararına atıfta bulunan Kurti, Almanya'dan bu konuda destek istedi.
Kurti, Sırbistan ile diyalog konusuna değinirken de Şansölye'ye Kosova'nın bu diyalogda proaktif ve yapıcı, önerilerinin Avrupa Birliği ile uyumlu olduğunu ifade ettiğini aktardı.
Kurti, "Diyalog karşılıklı tanımaya yol açmalıdır. Yani karşılıklı tanıma konusunda bir anlaşma olmalıdır. Bizim görüşümüz budur. Somut sonuçlar elde edebilmek ve birlikte iyi çalışabilmek için hızlı hareket etmeye kararlıyız." dedi.
Batı Balkanlar'da Kremlin'in yönlendirdiği faktörler olduğunu savunan Kurti, "Bunlar barış ve güvenliğe tehdit oluşturuyorlar, endişeliyiz ama korkmuyoruz. Kosova NATO üyesi olmasa da NATO Kosova için hazır. Kosova, Avrupa Birliği üyesi olmasa da Avrupa Birliği Kosova için hazır. Avrupa Birliği ve NATO dışında başka bir alternatifimiz yok. Ülkemizi ve ilerlememizi tüm tehlikelere karşı savunacağız." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!