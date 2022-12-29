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Sırbistan'daki tren faciasında Türk TIR şoförü hayatını kaybetti

Sırbistan'da pazartesi meydana gelen olayda, Nis-Dimitrovgrad demir yolu hattında, amonyak yüklü bir yük treninin vagonu devrildi. Kazada 51 kişi zehirlenirken, bölgeden aracıyla geçen TIR şoförü Tarık Pehlivan'ın da hayatını kaybettiği öğrenildi. Habertürk'e konuşan Pehlivan'ın yakınları ise kazaya neden olan ihmaller olduğunu söyleyip, olayın Türk yetkililerce araştırılıp aileye bilgi verilmesini istedi. Habertürk'ten Kenan Butakın'ın haberi...

Giriş: 29.12.2022 - 17:53 | Güncelleme: ABONE OL
Sırbistan'daki tren faciasında Türk TIR şoförü hayatını kaybetti - Dünyadan Haberler
Sırbistan'daki tren faciasında Türk TIR şoförü hayatını kaybetti
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Sırbistan'da pazartesi akşam saatlerinde, Nis-Dimitrovgrad demir yolu hattında, amonyak yüklü bir yük treni devrildi. Bölgede bir Türk vatandaşına ait cansız beden bulundu.

Cansız bedeni bulunan kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan TIR şoförü Tarık Pehlivan olduğu belirlendi. Türkiye'nin Niş Konsolosu Atilla Küçüktaşlı, "Tahminlere göre, TIR şoförümüz, aracını terk ederek emniyetli bir bölgeye geçmek isterken, yüksek bir yerden düşerek hayatını kaybetti" dedi.

AİLEDEN İHMAL İDDİASI

Habertürk'e konuşan Pehlivan'ın yakınları ise kazaya neden olan ihmaller olduğunu söyleyip, olayın Türk yetkililerce araştırılıp aileye bilgi verilmesini istedi. Ailenin yakınları, Pehlivan'ın Almanya'dan, kullandığı TIR ile Türkiye'ye doğru gelirken kazanın yaşandığını belirterek, tren raylarında sorunlar olduğunu iddia etti. Aile, cenazenin ise Türkiye'ye doğru yola çıkarıldığını kaydetti.

51 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Nis-Dimitrovgrad demir yolu hattında yaşanan olayda amonyak yüklü bir yük treninin vagonunun devrilmesi sonucu, havaya yayılan amonyak nedeniyle 51 kişi zehirlenmişti. Sırbistan İçişleri Bakanlığının açıklamasında, bölge halkına evlerinden çıkmamaları uyarısı yapılmış, Pirot Belediye Başkanı Vladan Vasic ise yerel basına yaptığı açıklamada, kazanın ardından olağanüstü hal ilan edilen bölgedeki okullarda eğitime 1 gün ara verileceğini kaydetmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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