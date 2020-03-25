Sırbistan'da mahsur kalan 148 Türk vatandaşı tahliye edildi

25 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sırbistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek amacıyla aldığı tedbirler nedeniyle bu ülkede mahsur kalan ve Türkiye'ye dönmek isteyen 148 Türk vatandaşı tahliye edildi.
Tedbirler kapsamında daha önce yolcu taşımacılığına kapatılan başkent Belgrad'daki Nikola Tesla Havalimanı'ndan kalkan "Air Serbia" hava yolu şirketine ait uçak, Türk vatandaşlarını İstanbul'a götürdü.
Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, yaptığı açıklamada, Sırbistan'ın geçen hafta hava yolu seferlerini durdurmasının ardından çok sayıda Türk vatandaşının burada mahsur kaldığını belirterek, "Bu vatandaşlarımızın listesini topladık. Sırp makamlarının Türkiye'ye bir uçak göndereceğini öğrendiğimizde sorunun çözümüne ilişkin bize de bir fırsat penceresi doğdu." dedi.
Büyükelçiliğe başvuran 148 vatandaşın bugün ücretsiz bir şekilde İstanbul'a gönderildiğini aktaran Bilgiç, salgına karşı alınan önlemler çerçevesinde bu kişilerin Türkiye'de 14 günlük karantinaya gireceklerini ifade etti.
İstanbul'a giden yolculardan Özgür Baran Oflaz, Sırbistan'da kısmi sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere salgınla mücadelede kapsamlı tedbirler alındığını söyleyerek, "Ülkemize dönemedik. Biraz tedirgindik. Şimdi dönüyoruz. Çok mutluyuz." dedi.
Belgrad'daki bir inşaat firmasında çalışan Mehmet Artış ise 10 gündür firmalarının tahsis ettiği bir otelde karantina koşullarında kaldığını belirterek, "Türkiye'ye dönmek için başvurduk. Yeterli sayı olduğunda döneceğimizi söylediler. Dün akşam da haber geldi." diye konuştu.
Yolculardan Ahmet Artış da Türkiye'ye dönmek istediklerini vurgulayarak, tahliyenin yapılmasını sağlayan devlet yetkililerine teşekkür etti.
Türk vatandaşlarını İstanbul'a götüren Air Serbia uçağının, Türkiye'deki Sırbistan vatandaşlarını da ülkelerine getireceği öğrenildi.
Bu arada, koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce OHAL ilan edilen Sırbistan'da, virüs bulaşan sayısı 303'e çıkarken, can kaybı da 4 oldu.
,Lejla Biogradlija
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