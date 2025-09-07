Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        12
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Fenerbahçe
        FB
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Gaziantep FK
        GFK
        6
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        2
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Basketbol Sırbistan: 86 - Finlandiya: 92 | MAÇ SONUCU (EuroBasket'te Finlandiya çeyrek finalde) - Basketbol Haberleri

        Sırbistan: 86 - Finlandiya: 92 | MAÇ SONUCU

        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında Sırbistan ile Finlandiya karşı karşıya geldi. Müsabakayı Finlandiya 92-86 kazanarak çeyrek finale yükselen taraf oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2025 - 00:38 Güncelleme: 07.09.2025 - 00:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Favorilerden Sırbistan elendi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) son 16 turu maçında Finlandiya, Sırbistan'ı 92-86 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

        Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Sırbistan'ı eleyerek büyük bir sürprize imza atan Finlandiya, EuroBasket'te 2022'nin ardından 2025'te de adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

        Sırbistan ise Avrupa Şampiyonası'na üst üste ikinci kez son 16 turunda veda etti.

        Finlandiya, Fransa-Gürcistan eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

        Salon: Arena Riga

        Hakemler: Jorge Vazquez (Porto Riko), Takaki Kato (Japonya), Luis Castillo (İspanya)

        Sırbistan: Avramovic 6, Guduric 5, Nikola Jovic 20, Petrusev 3, Jokic 33, Marinkovic, Dobric 9, Micic 8, Stefan Jovic, Milutinov 2

        REKLAM

        Finlandiya: Little 13, Grandison 4, Valtonen 13, Jantunen 15, Markkanen 29, Salin 6, Nkamhoua 3, Madsen, Maxhuni, Muurinen 9, Gustavson

        1. Periyot: 24-28

        Devre: 48-44

        3. Periyot: 66-68

        Beş faulle çıkan: 34.10 Grandison (Finlandiya)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte Ali Koç'un yeni listesi!
        İşte Ali Koç'un yeni listesi!
        Katil zanlısının babası konuştu
        Katil zanlısının babası konuştu
        Çifte gurur!
        Çifte gurur!
        Filenin Sultanları tarih yazdı: Dünya Şampiyonası'nda finaldeyiz!
        Filenin Sultanları tarih yazdı: Dünya Şampiyonası'nda finaldeyiz!
        12 Dev Adam çeyrek finalde!
        12 Dev Adam çeyrek finalde!
        Trump'tan Chicago mesajı
        Trump'tan Chicago mesajı
        Üretim kalbi Kocaeli'ye dev yatırım
        Üretim kalbi Kocaeli'ye dev yatırım
        Osimhen milli takımda sakatlandı!
        Osimhen milli takımda sakatlandı!
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        İşte CHP’nin Olağanüstü Kurultay Planı! Delegeler krizin yönünü değiştirebilecek mi?
        Maduro Irak'ı örnek gösterdi
        Maduro Irak'ı örnek gösterdi
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        Trabzon'da uyguladı, literatüre girdi
        Mısır'dan İsrail'e: Ateşkes önerisini kabul edin
        Mısır'dan İsrail'e: Ateşkes önerisini kabul edin
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        2008 sonrası memur emeklilik mağduru
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        Çocuklarda yetersiz beslenme alarmı! Hem sağlık hem okul başarısı risk altında
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        Yat ve teknelere ÖTV geldi
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        O zil çalışan anneler için de çalıyor
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Düşmanın korkulu rüyasıydı! Yeniden canlandırdılar
        Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması
        Bakan Kurum'dan sosyal konut projesi açıklaması
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        Dijital dünyanın görünmeyen aktörleri
        Habertürk Anasayfa