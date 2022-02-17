Salon: Pala Barton

Hakemler: Maciej Twardowski (Polonya), Vladimir Oleynik (Rusya)

Sir Sicoma Monini: Giannelli, Anderson, Mengozzi, Rychlicki, Leon Venero, Sole (Piccınelli, Dardzans, Travica, Plotnytskyi)

Fenerbahçe HDI Sigorta: Louati, Ahmet Tümer, Kaan Gürbüz, Hidalgo Oliva, Mousavi Eraghi, Marouflakrani, (Burak Mert, Hasan Yeşilbudak)

Setler: 25-17, 25-21, 25-17

Süre: 79 dakika (26, 27, 26 )