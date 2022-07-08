ŞİNZO ABE KİMDİR?



Shinzo Abe, 1954 yılında Japonya'nın Nagata kentinde dünyaya geldi.



Siyasi bir ailede doğan Abe'nin büyükbabası Kan Abe ve babası Shintarō Abe da siyasetçiydi. Annesi Yōko Kishi ise eski Başbakanlardan Nobusuke Kishi'nin kızıydı.



Daha sonra ABD'ye Güney California Üniversitesi'nde siyasal bilgiler okumak üzere taşındı. Nisan 1979'da Kobe Steel'da çalışmaya başladı.



1982'de şirketten ayrılarak çeşitli yerlerde çalıştı: yetkili asistan, Dışişleri Bakanı, LDP'nin Genel Konseyi'nin oturum başkanının özel sekreteri ve LDP Genel Sekreterliği'nde sekreter oldu.



9 Eylül 2007 tarihinde Afganistan'da görev yapan Japon Deniz Kuvvetleri personelini geri çekme planını askıya aldı.