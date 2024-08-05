Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sinop'ta ağaca çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Sinop'ta ağaca çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

        Sinop Boyabat'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce ağaca ardından duvara çarparak devrildi. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 06:15 Güncelleme: 05.08.2024 - 06:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağaca çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sinop'un Boyabat ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Boyabat-Kastamonu karayolu Gökçeağaçsakızı köyü mevkisinde, Kastamonu yönünde seyreden Recep Kandıra (59) idaresindeki otomobil, önce yol kenarındaki ağaca daha sonrada duvara çarparak devrildi.

        2 KİŞİ KAZA YERİNDE ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

        AA'nın haberine göre; vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü ile Ömer Kandıra'nın (45) yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yaralanan Fatma Kandıra (41) Sinop Atatürk Devlet Hastanesi, Nezire Karabiber (56) ise Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Cenazeler, Boyabat Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Sinop
        #Boyabat
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balık tutmaya gittiği baraj gölünde boğuldu
        Balık tutmaya gittiği baraj gölünde boğuldu
        Trump'tan Musk'a: Başka bir seçeneğim yok
        Trump'tan Musk'a: Başka bir seçeneğim yok
        "Siyonistlerin bu küstahlığı cevapsız kalmayacak"
        "Siyonistlerin bu küstahlığı cevapsız kalmayacak"
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        İngiltere'de gerilim tırmanıyor!
        İngiltere'de gerilim tırmanıyor!
        Üsküdar'da bir kişi denize düştü
        Üsküdar'da bir kişi denize düştü
        Yüzerek balık teknesine gelen ayı kameraya yakalandı
        Yüzerek balık teknesine gelen ayı kameraya yakalandı
        Kuzey Tunçelli rekorla Olimpiyat 5.'si!
        Kuzey Tunçelli rekorla Olimpiyat 5.'si!
        İstanbul'da hastanenin tavanı çöktü: Bir bebek hayatını kaybetti
        İstanbul'da hastanenin tavanı çöktü: Bir bebek hayatını kaybetti
        Milli boksör Hatice Akbaş, Paris 2024'te finalde!
        Milli boksör Hatice Akbaş, Paris 2024'te finalde!
        Florentino Perez'in Arda Güler şaşkınlığı!
        Florentino Perez'in Arda Güler şaşkınlığı!
        "İsrail kapsamlı saldırı senaryosuna hazırlanıyor"
        "İsrail kapsamlı saldırı senaryosuna hazırlanıyor"
        Aynı tarlada ikinci obruk: Çocuklarının gözü önünde yok olacaktı
        Aynı tarlada ikinci obruk: Çocuklarının gözü önünde yok olacaktı
        Banka müdüründen hayatını değiştiren karar: Çoban bulamayınca istifa etti
        Banka müdüründen hayatını değiştiren karar: Çoban bulamayınca istifa etti
        Babaya veda
        Babaya veda
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Probiyotikler dermatolojik sorunları olan çocuklara yardımcı olabilir mi?
        Probiyotikler dermatolojik sorunları olan çocuklara yardımcı olabilir mi?
        48 saatlik süre geçti, Instagram ne zaman açılacak?
        48 saatlik süre geçti, Instagram ne zaman açılacak?
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        Habertürk Anasayfa