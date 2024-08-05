Sinop'ta ağaca çarpan otomobil devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
Sinop Boyabat'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce ağaca ardından duvara çarparak devrildi. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Boyabat-Kastamonu karayolu Gökçeağaçsakızı köyü mevkisinde, Kastamonu yönünde seyreden Recep Kandıra (59) idaresindeki otomobil, önce yol kenarındaki ağaca daha sonrada duvara çarparak devrildi.
2 KİŞİ KAZA YERİNDE ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI
AA'nın haberine göre; vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü ile Ömer Kandıra'nın (45) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan Fatma Kandıra (41) Sinop Atatürk Devlet Hastanesi, Nezire Karabiber (56) ise Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Cenazeler, Boyabat Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.