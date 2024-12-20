Sinop'ta 3'üncü kattaki balkondan bir alt katın balkonuna düşen kişi öldü
Sinop'un Erfelek ilçesinde apartmanın üçüncü katındaki balkondan ikinci kattaki balkona düşen kişi hayatını kaybetti
Alınan bilgiye göre, Esat Türkmen Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın üçüncü katındaki dairede yaşayan Bahri Öztürk (49), balkonda bulunduğu sırada dengesini kaybederek bir alt katın balkonuna düştü.
Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Öztürk'ün cansız bedeni, incelemenin ardından Erfelek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.