Sinop haberleri: Havası temiz tek kent o şehir oldu - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

Sinop haberleri: Havası temiz tek kent o şehir oldu - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

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Temiz Hava Hakkı Platformu (THHP), Kara Rapor 2024'ü açıkladı. 2023 yılı için PM10 ortalamalarına bakıldığında, havası temiz olarak nitelenen tek il Sinop olarak belirlendi.

İHA'da yer alan habere göre, Sinop’taki üç istasyondan yalnızca ikisinde yeterli veri bulunması ve il merkezindeki istasyonun eksik veri nedeniyle hesaplamaya dahil edilmemesi, bu sonucun Sinop'u tam olarak temsil etmediğini gösterdiği ifade edildi.

Yeterli veri bulunan istasyonlardan birinin kırsal arka plan istasyonu olması, PM10 ortalamasını daha da düşürdüğü belirtildi.