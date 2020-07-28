Sınıf öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralaması ne? sorusu üniversite adaylarının gündeminde. Dün açıklanan 2020 YKS sonuçlarının ardından adaylar tercih listelerini oluşturmak için puanlarının hangi üniversite ve bölümü kazandırdığını merak ediyor. Sınıf öğretmenliği taban puanı ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar haberimizde.

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI? 2020

2020 yılı tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. ÖSYM'nin 2020 tercih kılavuzunu yayımlaması ile birlikte sınıf öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralaması da belirlenecek. Ancak kılavuz yayımlanana kadar adaylara fikir vermesi açısından aşağıda yer alan geçen seneye ait sınıf öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları incelenebilir.

Üniversite Adı Bölüm Puan Türü Kont. Taban Puanı Başarı Sırası İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Sınıf Öğretmenliği EA 55 363,49554 71996 EGE ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 60 363,06493 72664 GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 80 362,16898 74165 TED ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği (İngilizce)(Burslu) EA 5 361,49541 75340 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 80 361,04746 76145 MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 80 359,78197 78289 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 60 357,43908 82442 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 60 357,09531 83028 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 70 356,72786 83674 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 70 356,06097 84863 BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 60 354,99055 86820 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 60 353,92641 88829 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği (Burslu) EA 5 353,74878 89138 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği (Burslu) EA 5 353,28560 89971 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 60 353,14355 90235 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği (Burslu) EA 4 352,79746 90832 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 60 351,31953 93687 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 50 350,86374 94579 ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 60 349,56029 97154 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 60 349,05460 98089 DİCLE ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 40 348,43419 99310 MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 60 346,94945 102204 NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 60 346,02966 104081 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 60 345,59389 105010 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 60 345,58644 105020 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 60 345,22118 105766 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 40 345,18816 105827 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 60 344,30824 107588 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği (Burslu) EA 4 344,23692 107736 AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 60 343,72735 108762 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 60 343,61898 108986 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 60 343,25265 109792 MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 60 342,75790 110831 BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 60 342,02924 112377 ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 60 340,47938 115752 TRABZON ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 60 339,67272 117544 NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 40 338,99530 119123 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 50 338,78629 119574 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 60 338,32425 120632 KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 50 338,04535 121234 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği (%75 İndirimli) EA 8 337,91147 121542 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 60 337,32668 122920 HARRAN ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 45 337,17355 123272 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 60 336,99909 123656 VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 60 336,32884 125202 HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 60 336,30326 125259 TED ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği (İngilizce)(%75 İndirimli) EA 10 335,98522 126036 MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 60 335,65773 126816 UŞAK ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 50 335,36553 127486 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 60 335,26958 127708 FIRAT ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 50 335,21227 127842 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 60 334,81123 128805 BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 60 334,42964 129701 ORDU ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 50 334,35006 129873 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 60 333,88091 131034 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 50 333,20985 132582 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 60 332,87906 133400 ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 60 332,87324 133411 AMASYA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 60 332,85509 133455 SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 60 332,67445 133877 KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 60 331,74609 136188 GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 50 331,19331 137544 KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 60 330,64888 138867 BARTIN ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 50 330,47959 139305 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 60 330,25655 139890 KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 60 329,90829 140832 GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 60 329,62613 141561 SİNOP ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 60 329,33913 142275 TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 60 329,10655 142837 YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 50 328,70217 143888 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 40 328,31431 144858 ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 60 328,09317 145482 SİİRT ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 60 327,93360 145903 ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 60 327,26524 147628 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 40 325,96508 151097 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 60 325,08151 153479 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 60 324,53091 155019 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 60 323,79989 157005 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği (%75 İndirimli) EA 24 321,82012 162507 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği EA 40 321,11651 164524 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği (Burslu) EA 5 318,41136 172451 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) EA 16 317,06669 176481 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği (Burslu) EA 13 314,53729 184355 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği (Burslu) EA 5 313,68613 187100 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği (Burslu) EA 8 310,00468 199014 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği (Burslu) EA 7 308,83252 202998 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği (%25 İndirimli) EA 10 306,25929 212046 İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) EA 28 300,05168 235088 İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) EA 21 296,31705 250310 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) EA 39 293,28894 262868 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği (%75 İndirimli) EA 10 291,25324 271879 HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) EA 10 288,35258 285093 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği (%25 İndirimli) EA 4 288,03180 286618 LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği (%75 İndirimli) EA 29 285,56709 298271 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) EA 2 Dolmadı Dolmadı DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) EA 10 Dolmadı Dolmadı DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) EA 10 Dolmadı Dolmadı GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) EA 7 Dolmadı Dolmadı GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) EA 8 Dolmadı Dolmadı GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği (%75 İndirimli) EA 8 Dolmadı Dolmadı LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) EA 8 Dolmadı Dolmadı TED ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği (İngilizce)(%50 İndirimli) EA 25 Dolmadı Dolmadı ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) EA 5 Dolmadı Dolmadı ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) EA 5 Dolmadı Dolmadı ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği (%75 İndirimli) EA 12 Dolmadı Dolmadı YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) EA 10 Dolmadı Dolmadı YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ Sınıf Öğretmenliği (%75 İndirimli) EA 15 Dolmadı Dolmadı