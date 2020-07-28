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Sınıf öğretmenliği taban puanları 2020! Sınıf öğretmenliği bölümü başarı sıralaması

Sınıf öğretmenliği taban puanı ve başarı sıralaması, dün açıklanan 2020 YKS sonuçlarının ardından gündeme geldi. YKS puanı ile sınıf öğretmenliği bölümünü tercih listesine eklemek isteyen adaylar, taban puanları ve başarı sıralamasını araştırıyor. İşte 2020 Sınıf öğretmenliği taban puanı ve başarı sıralaması

28.07.2020 - 11:01 | Güncelleme: ABONE OL
Sınıf öğretmenliği

Sınıf öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralaması ne? sorusu üniversite adaylarının gündeminde. Dün açıklanan 2020 YKS sonuçlarının ardından adaylar tercih listelerini oluşturmak için puanlarının hangi üniversite ve bölümü kazandırdığını merak ediyor. Sınıf öğretmenliği taban puanı ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar haberimizde.

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI? 2020

2020 yılı tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. ÖSYM'nin 2020 tercih kılavuzunu yayımlaması ile birlikte sınıf öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralaması da belirlenecek. Ancak kılavuz yayımlanana kadar adaylara fikir vermesi açısından aşağıda yer alan geçen seneye ait sınıf öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları incelenebilir.

Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞASınıf ÖğretmenliğiEA55363,4955471996
EGE ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA60363,0649372664
GAZİ ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA80362,1689874165
TED ÜNİVERSİTESİSınıf Öğretmenliği (İngilizce)(Burslu)EA5361,4954175340
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA80361,0474676145
MARMARA ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA80359,7819778289
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA60357,4390882442
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA60357,0953183028
ANKARA ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA70356,7278683674
ANADOLU ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA70356,0609784863
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA60354,9905586820
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA60353,9264188829
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİSınıf Öğretmenliği (Burslu)EA5353,7487889138
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİSınıf Öğretmenliği (Burslu)EA5353,2856089971
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA60353,1435590235
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİSınıf Öğretmenliği (Burslu)EA4352,7974690832
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA60351,3195393687
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA50350,8637494579
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA60349,5602997154
ERCİYES ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA60349,0546098089
DİCLE ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA40348,4341999310
MERSİN ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA60346,94945102204
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA60346,02966104081
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA60345,59389105010
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA60345,58644105020
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA60345,22118105766
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA40345,18816105827
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA60344,30824107588
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİSınıf Öğretmenliği (Burslu)EA4344,23692107736
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA60343,72735108762
SAKARYA ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA60343,61898108986
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA60343,25265109792
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA60342,75790110831
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA60342,02924112377
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA60340,47938115752
TRABZON ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA60339,67272117544
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA40338,99530119123
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA50338,78629119574
TRAKYA ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA60338,32425120632
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA50338,04535121234
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİSınıf Öğretmenliği (%75 İndirimli)EA8337,91147121542
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA60337,32668122920
HARRAN ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA45337,17355123272
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA60336,99909123656
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA60336,32884125202
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA60336,30326125259
TED ÜNİVERSİTESİSınıf Öğretmenliği (İngilizce)(%75 İndirimli)EA10335,98522126036
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA60335,65773126816
UŞAK ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA50335,36553127486
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA60335,26958127708
FIRAT ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA50335,21227127842
DÜZCE ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA60334,81123128805
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA60334,42964129701
ORDU ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA50334,35006129873
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA60333,88091131034
AKSARAY ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA50333,20985132582
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA60332,87906133400
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA60332,87324133411
AMASYA ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA60332,85509133455
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA60332,67445133877
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA60331,74609136188
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA50331,19331137544
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA60330,64888138867
BARTIN ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA50330,47959139305
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA60330,25655139890
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA60329,90829140832
GİRESUN ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA60329,62613141561
SİNOP ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA60329,33913142275
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA60329,10655142837
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA50328,70217143888
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA40328,31431144858
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA60328,09317145482
SİİRT ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA60327,93360145903
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA60327,26524147628
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA40325,96508151097
BAYBURT ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA60325,08151153479
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA60324,53091155019
KAFKAS ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA60323,79989157005
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİSınıf Öğretmenliği (%75 İndirimli)EA24321,82012162507
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİSınıf ÖğretmenliğiEA40321,11651164524
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİSınıf Öğretmenliği (Burslu)EA5318,41136172451
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİSınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli)EA16317,06669176481
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİSınıf Öğretmenliği (Burslu)EA13314,53729184355
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİSınıf Öğretmenliği (Burslu)EA5313,68613187100
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİSınıf Öğretmenliği (Burslu)EA8310,00468199014
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİSınıf Öğretmenliği (Burslu)EA7308,83252202998
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİSınıf Öğretmenliği (%25 İndirimli)EA10306,25929212046
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİSınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli)EA28300,05168235088
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİSınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli)EA21296,31705250310
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİSınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli)EA39293,28894262868
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİSınıf Öğretmenliği (%75 İndirimli)EA10291,25324271879
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİSınıf Öğretmenliği (Ücretli)EA10288,35258285093
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİSınıf Öğretmenliği (%25 İndirimli)EA4288,03180286618
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİSınıf Öğretmenliği (%75 İndirimli)EA29285,56709298271
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİSınıf Öğretmenliği (Ücretli)EA2DolmadıDolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİSınıf Öğretmenliği (Ücretli)EA10DolmadıDolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİSınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli)EA10DolmadıDolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİSınıf Öğretmenliği (Ücretli)EA7DolmadıDolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİSınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli)EA8DolmadıDolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİSınıf Öğretmenliği (%75 İndirimli)EA8DolmadıDolmadı
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİSınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli)EA8DolmadıDolmadı
TED ÜNİVERSİTESİSınıf Öğretmenliği (İngilizce)(%50 İndirimli)EA25DolmadıDolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİSınıf Öğretmenliği (Ücretli)EA5DolmadıDolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİSınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli)EA5DolmadıDolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİSınıf Öğretmenliği (%75 İndirimli)EA12DolmadıDolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİSınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli)EA10DolmadıDolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİSınıf Öğretmenliği (%75 İndirimli)EA15DolmadıDolmadı

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