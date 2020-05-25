Sosyal mesafe kuralı nedeniyle sinema biletlerinin ücretlerine zam yapılacak mı? Son günlerde bilet ücretlerinin artacağı yönünde söylentiler çıksa da sinema salonu işletmecilerinin gündeminde bilet ücretlerinin artırılması yok

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Sinema salonları, 16 Mart gecesinde koronavirüs pandemisi nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla kapatıldı. Salonların ne zaman açılacağına Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyesiyle karar verilecek. Koronavirüsün derinden etkilediği sinema sektörü adına son günlerde şöyle bir söylenti dolaşıyor; ‘Salonlarda sosyal mesafe kuralının uygulanacak olmasından ve dezenfekte maliyetlerinden dolayı bilet ücretlerine zam yapılacak.'

Yapılacak mı?

Hayır, yapılmayacak.

Aksine, bilet ücretlerinde indirim yapılması gündemde.

Sinema salonu işletmecileri, karantina sonrasında bilet ücretlerine zammın gündemlerinde hiç yer almadığını belirtirken ortak görüşleri şöyle; "Evet, sosyal mesafe kurallarına en hassas şekilde uyacağız. Bunun yanı sıra sinema; sosyal mesafe kuralının en rahat ve etkin uygulanacağı eğlence sektörü.

Çünkü yaz aylarında salonların doluluk oranı ortalama olarak zaten % 13. Kış aylarında ise doluluk oranı ortalama % 35...

Hal böyle olunca da sosyal mesafe kuralı rahatlıkla uygulanacak. Bu nedenle bilet ücretlerinin artması söz konusu değil. Yoğun ilgi gösterilen filmler olursa izleyiciler, aynı sinema kompleksi içindeki farklı salonlara dağıtılacak.

Sonuç itibariyle bilet ücretlerine zam yapılmayacağı gibi sinema salonu işletmecilerinin gündeminde izleyicileri teşvik etmek için indirim yapılması bulunuyor.