Hasılat nasıl paylaşılıyor? 0:00 / 0:00

2022'nin ilk çeyrekteki gişe rakamları, pandemi öncesinin aynı dönemindeki gişe rakamlarına yaklaştı. Türkiye’de en çok dağıtım payına sahip CJ ENM Türkiye’nin COO’su Ferhat Aslan, izleyici performansını analiz etti. Aslan, aynı zamanda filmlerin hasılatının nasıl pay edildiğini de anlattı

2022'nin ilk çeyreğindeki gişe rakamlarının pandemi öncesi dönemin gişe rakamlarına bir hayli yaklaşması, pandemi etkisinin sinema üzerinden tamamen kalktığını mı gösteriyor? Dijital platformlara rağmen yüksek izleyici sayısı, sinema sektörüne ne anlatıyor?

Pandemi nedeniyle sinema salonlarının kapanması sonucu 2020'nin ilk çeyreğinde iki haftalık kayıp söz konusu. Bu nedenle 2022 ile 2019'un ilk çeyreklerini karşılaştırarak sinemaya olan ilginin pandemi öncesine göre ne ölçüde olduğu daha doğru bir şekilde analiz edilebilir.

2019 ila 2022’nin ilk çeyreklerinin gişe rakamları arasında sadece 1.401.312 kişilik fark bulunuyor. 2022'nin ilk çeyreğinde gösterime giren film sayısının diğer yıllara oranla daha az olduğunu göz önünde bulunduracak olursak aradaki 1.401.312 kişilik farkın hemen hemen kapandığını düşünebiliriz.

İlk çeyrek gişe rakamlarına bakacak olursak sinemada pandemi etkisinin sona erdiğini düşünebiliriz.

Peki bu durum gerçekten de o kadar iç açıcı mı yoksa istisnai bir durum mu söz konusu?

Zira 2022’nin ilk çeyreğinde (1 Ocak - 31 Mart) 16.153.965 biletin 5.051.475'i (% 31.2) 'Bergen' için kesildi.

Bu durum, ister istemez akıllara “sinemalarda pandeminin etkisi gerçekten sona mı erdi yoksa gişe rakamlarının yükselmesi tamamen ‘Bergen’den dolayı mı gerçekleşti?” sorusunu getiriyor.

Bu soruyu filmin dağıtımcısı olan CJ ENM Türkiye'nin COO’su Ferhat Aslan’a sordum.

Ferhat Aslan

Ferhat Aslan, aynı zamanda filmlerin hasılatının yapımcı ve sinema salonu işletmecileri arasında nasıl paylaşıldığına yönelik sorumu da cevapladı. Aslan, aynı zamanda dijital platformların sinemaya olan etkisi ve film sektörünü bundan sonra bekleyen süreçte neler yaşanacağı konusunda da önemli açıklamalarda bulundu.

Hasılat paylaşımını ilk çeyreğin en çok izlenen filmi olan 'Bergen' üzerinden örneklendirecek olursak; 3 Nisan'a kadar 5.147.644 kişinin izlediği 'Bergen', 150.936.205 TL hasılat elde etti. Ferhat Aslan'ın hasılat paylaşımı konusunda verdiği bilgilere göre ‘Bergen’in yapımcı şirketinin hasılattaki payı, yaklaşık 60 milyon TL. Doğal olarak bu para, net kâr değil. Yapımcılarının elde ettiği kâr, film için harcanan meblağ çıktıktan sonra belli oluyor.