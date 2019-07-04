Sadece bir kere Kemal’i aldım o da çok ufaktı. ‘Tutabilecek misiniz?’ diye sordular ‘tutacağım, annesiyim ben onu her şekilde herkesten iyi korurum’ dedim. Aldım kucağıma bacakları parmağım kadardı, o kadar küçüktü ki ben ona karnımda da hep ‘aslanım’ diyordum güç alsın diye.