Mucize Doktor, Gizli Saklı gibi dizilerde adını duyuran Sinem Ünsal hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Sinem Ünsal kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir? İşte, Sinem Ünsal’ın hayatı ve kariyer geçmişine dair bilinmeyenler…

SİNEM ÜNSAL KİMDİR?

21 Haziran 1993’de İzmir’de doğan Sinem Ünsal, Azerbaycan Türkü kökenli bir baba ile Çerkes kökenli bir annenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Üniversiteyi Eskişehir’de okudu ve Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünden mezun oldu.

SİNEM ÜNSAL OYUNCULUK GEÇMİŞİ

2017 yılında yayımlanan Çoban Yıldızı adlı dizide Güneş karakterini, 2017-2018 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Siyah Beyaz Aşk adlı dizide ise Gülsüm Aslan karakterini canlandırdı. 2018-2019 yılları arasında TV8'de yayımlanan Kızım adlı dizide Sevgi Günay karakterini canlandırdı. 2019 yılında yayımlanmış Raif ile Letafet adlı tiyatro oyununda Letafet karakterini canlandırdı.[2] 2019-2021 yılları arasında yayınlanan Mucize Doktor adlı dizide Doktor Nazlı Gülengül karakterini canlandırdı. Daha sonra, 2021 yılında yayımlanan Elbet Bir Gün adlı dizide Feride Gizem Kılıçlı karakterini canlandırdı. Günümüzde ise, FOX'ta yayınlanan Gizli Saklı dizisinde Naz Arıca/Yaz Güneş; Aydınlıkevler adlı tiyatro oyununda ise Sülün karakterini canlandırmaktadır.