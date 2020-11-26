Doktor kontrolü için geldiklerini söyleyen çift ellerini bir an olsun ayırmadılar. Gazetecilerin sorularına cevap veren İmirzalıoğlu, "Tam bir ay oldu. Her şey çok güzel geçiyor. Lalin iyi evde bizi bekliyor. İyiyiz çok şükür" dedi.