"ÇOK FAZLA HEYECAN VAR"

Çift, geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Baba olmak için gün sayan İmirzalıoğlu, "Çok fazla heyecan var. Çok şükür her şey yolunda, bir sıkıntı yok. Son iki ayımız kaldı. Allah nazarlardan saklasın" açıklamasını yapmıştı.