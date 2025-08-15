Habertürk
        Sinead O'Connor'ın hayatını anlatan belgesel çekiliyor - magazin haberleri

        Sinead O’Connor'ın hayatını anlatan belgesel çekiliyor

        'Nothing Compares U 2' şarkısıyla hafızalara kazınan, 2023'te hayatını kaybeden İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor'ın hayatını anlatan belgesel hazırlanıyor

        Giriş: 15.08.2025 - 10:15 Güncelleme: 15.08.2025 - 11:32
        Hayatı belgesel oluyor
        'Nothing Compares U 2' şarkısıyla dünya çapında bir başarı elde eden ve 2023'te hayatını kaybeden İrlandalı şarkıcı Sinead O’Connor'ın hayatı belgesele konu oluyor.

        Sinead O’Connor'ın erken yaşamı ve kariyerini konu alan filmin yönetmenliğini Josephine Decker üstlenirken, senaryosunu İrlandalı yazar Stacey Gregg kaleme alacak.

        İrlanda'nın en ünlü müzisyenlerinden biri ve dünya çapında bir yıldız olan Sinead O’Connor, ikinci albümü 'I Do Not Want What I Haven't Got' ile 1990'da Billboard listelerinde altı hafta boyunca zirvede kaldı.

        Albüm, birçok küresel ödül kazanan ikonik hiti 'Nothing Compares 2 U'yu da içeriyordu. Sinead O’Connor ayrıca, MTV Ödülleri'nde 'Yılın Klibi' kategorisinde ödül kazanan ilk kadın olarak tarihe geçti.

        Müzisyenliğin yanı sıra şöhretini cinsiyetçiliğe ve Katolik Kilisesi'ne karşı ses çıkarmak için kullanan bir aktivist olan Sinead O'Connor, 1992'deki Saturday Night Live programında canlı yayında Papa II. Jean Paul'ün fotoğrafını yırtmasıyla hafızalara kazındı.

        Ünlü şarkıcı, 2018'de Müslüman olmuş ve Şüheda Sadakat Davitt ismini almıştı. Ancak müzik hayatında Sinead O'Connor adını kullanmaya devam etti.

        O'Connor'ı anlatan biyografi filmi, Dublin doğumlu genç bir kadının güçlü kurumlara meydan okurken aslında dünyaya nasıl meydan okuduğunu anlatarak, onun ilk yıllarını ve şöhrete yükselişini konu alacak.

