Okulların ne zaman açılacağı ve yazılı sınavların nasıl yapılacağına ilişkin son dakika gelişmeleri devam ediyor. Dün itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021'e kadar okulların uzaktan eğitimle devam edeceğini duyurmuştu. Konuyla ilgili olarak bugün Milli Eğitim Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi...
MEB'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Gün itibariyle ise Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada satır başları şöyle:
20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitimle devam edilecek...
ÖĞRENCİLER HANGİ MÜFREDATTAN SORUMLU OLACAK
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Öğrencilerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacak. Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacak.
Destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacak. Özel Öğretim Kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki bireysel eğitimler yüz yüze gerçekleştirilebilecek" ifadelerini kullandı...
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