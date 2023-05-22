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Sinan Oğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak, kimi destekleyecek? Sinan Oğan açıklaması CANLI İZLE

Sinan Oğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak, kimi destekleyecek?

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turundaki tutumunu kamuoyuyla paylaşacak. Peki, Sinan Oğan'ın açıklaması ne zaman saat kaçta? Oğan'ın açıklamasıyla ilgili detaylar belli oldu. İşte Sinan Oğan'ın açıklamasıyla ilgili merak edilen detaylar...

Giriş: 22.05.2023 - 10:33 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Türkiye Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu öncesi geri sayımda. İlk turu üçüncü olarak bitiren ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, ikinci turda izleyeceği tutumla ilgili kamuoyuna açıklamada bulunacak. Peki, Sinan Oğan ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak, kimi destekleyecek? İşte emrak edilen detaylar... 

  • SİNAN OĞAN'IN AÇIKLAMA YAPACAĞI SAAT BELLİ OLDU!

    Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sinan Oğan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumumuzu yarın (22 Mayıs) saat 17.00’de düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile açıklayacağız. Yaptığımız istişarelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarınki (22 Mayıs) görüşmeler ve istişareler de tamamlandığında artık kararımızı netleştirip, bunu Türk milletinin aziz evlatları ile paylaşmış olacağız. Kararımızı herhangi bir saikle değil, Türk milletinin geleceği, ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile istikrarının önemli olacağını, ayrıca meselelere farklı beklentiler ile değil, ilkeler bazında baktığımızın da bilinmesini isteriz. " ifadesini kullandı.

     

     

  • Sinan Oğan'ın açıklamasını saat 17.00'de Habertürk Canlı Yayın Sayfası üzerinden naklen takip edebilirsiniz. 

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Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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