Derin sohbet

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Sinan Engin ile oğlu Oğulcan Engin, önceki gün Bebek'teki bir mekanda yemek yemelerinin ardından koyu bir sohbete daldı.

İkili, hararetli konuştukları anlarda kendilerini görüntüleyen objektifleri bile fark etmedi.