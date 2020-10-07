AÇIKLAMALARI OLAY OLMUŞTU



Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalına konuk olan müzisyen Sinan Akçıl, samimi açıklamalarda bulunmuştu.



Çapkın birisi olduğunu itiraf eden Akçıl, "Biz de genetik olabilir. Son ilişkime kadar bayağı çapkın bir çocuktum. İlk kez tek eşliyim diyebilirim. Ondan önce değildim. Napayım yani." diye konuşmuştu.