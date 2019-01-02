SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Kıratlı'nın mini ve dekolteli gelinliği takipçilerini ikiye böldü. Kimi takipçisi, "Gelinlik mi giymiş, gecelik mi giymiş belli değil" derken, kimi takipçisi ise "Harika görünüyorsun" yorumunu yaptı.