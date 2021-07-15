Harbiye'de Simge Sağın ve Rubato rüzgarı esti

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Popçu Simge Sağın ve Özer Arkun, Göksun Çavdar ve Eralp Görgün’den kurulu Rubato, geçtiğimiz akşam ilk defa Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde müzikseverlerle buluştu.

Daha önce farklı projelerde bir araya gelen Sağın ve Rubato, bu kez özel bir repertuar ile birlikte dinleyicilerine müzik ziyafeti sundu.

Simge Sağın'ın performansı ile başlayan konser daha sonra Rubato ile devam etti. Eğlencenin ve efkarın aynı sahnede buluştuğu konserde, Sağın ve Rubato'nun; Ercan Saatçi&Ufuk Yıldırım bestesi "Sus", İbrahim Tatlıses klasiklerinden "Kal Benim İçin", Alper Narman&Onur bestesi "Hu" ve Sezen Aksu şarkılarından "Ben de Yoluma Giderim" düetleri geceye damga vurdu.

Simge ve Rubato'yu izlemeye gelenler arasında Suzan Kardeş, kardeşi Neriman Kardeş ve Gonca Vuslateri de vardı. Sanatçılara, "Size bayılıyorum" diyerek laf atan Vuslateri, konserde Rubato'ya olan hayranlığını dile getirdi.

Tüm pandemi kuralları gözetilerek yapılan Bayhan Prodüksiyon'nun "Harbiye Açıkhava Yıldızlar Geçidi" serisi, 16 Temmuz Söz&Müzik: Tan Taşçı, 17 Temmuz Koray Avcı, 18 Temmuz Derya Bedavacı, 21 Temmuz Gökhan Türkmen, 22 Temmuz Söz&Müzik: Tan Taşçı, 23 Temmuz Göksel, 24-25 Temmuz Teoman ve 31 Temmuz Adamlar konserleri ile devam edecek.