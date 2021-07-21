"SOKAKTA OTURDUM, AĞLADIM"

Simge Sağın, "Benim ilk patlamam 'Miş Miş' şarkısı ile oldu. Şarkının çok çaldığına ilk başta inanamadım. Arkadaşlarım patladığımı söylemesine rağmen inanmıyordum. Bir yerden sonra her yerde duymaya başladım. Alt komşu çalıyordu, taksiye biniyordum radyoda çalıyordu ya da kulüpte çalıyordu. Bir gün Bodrum’da sokakta oturdum ve 'Sonunda oldu!' diye ağlamaya başladım. Rahatladım. Yine de şımarmaya hiç zamanım olmadı." şeklinde konuşmuştu.