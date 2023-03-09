Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Silvia Wollny'den depremzedelere yardım: Türk halkına yardımda bulunabilmek için buradayız - Magazin haberleri

Almanya'dan depremzedelere yardıma geldi

Alman televizyon yıldızı Silvia Wollny, 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından depremzedeler için harekete geçti. Depremzedelere yardım getiren Wollny, Manavgat Türk Kızılay İlçe Başkanı Pınar Kapukaya’dan deprem ve Manavgat'taki yardım faaliyetleri ile ilgili bilgi alırken duygusal anlar yaşadı gözyaşlarına hâkim olamadı

Giriş: 09.03.2023 - 11:43 | Güncelleme: ABONE OL
İHA

  • 'The Wollnys-A Terribly Big Family!' (Wollnys-Çok Büyük Bir Aile!) adlı belgesel dizisinin yapımcısı ve oyuncu Silvia Wollny, aynı zamanda iş ortağı olan eşi Harald Elsenbast ve Türk damadı Servet Özbek ile birlikte Manavgat’ta bulunan Antbirlik depolarına gelerek Almanya’dan getirdikleri çocuk bezi ve mamasından oluşan yardımı yetkililere teslim etti.

  • Manavgat Türk Kızılay İlçe Başkanı Pınar Kapukaya’dan Manavgat’taki yardım faaliyetleri ile ilgili bilgi alan Silvia Wollny, bir ara duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hâkim olamadı.

  • "TÜRK HALKINA YARDIMDA BULUNABİLMEK İÇİN BURADAYIZ"

    Almanya’da Kahramanmaraş merkezli 11 ilmizi yıkıcı şekilde etkileyen depremlerin ardından topladıkları yardımları tırlarla deprem bölgesine gönderdiklerini belirten Silvia Wollny, tırların gelmemesinin ardından toplanan yardımları getirip kendilerinin elden teslim ettiklerini belirtti.  Wollny, "Türk halkının acılarını paylaşmak onlara bir nebze olsun yardımda bulunabilmek için bugün buradayız. Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Yardımlarımız bundan sonra da devam edecek" dedi.

  • Manavgat Türk Kızılay İlçe Başkanı Pınar Kapukaya’da yardımları ve duyarlılıklarından dolayı Silvia Wollny, eşi Harald Elsenbast ve damadı Servet Özbek’e teşekkür etti. Alman televizyon kanalı RTL ZWEI, yardım teslimi ve Manavgat’taki yardım faaliyetlerini duyurmak amacıyla çekim yaptı.

    Fotoğraflar: AA, İHA

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.