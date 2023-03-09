Almanya'dan depremzedelere yardıma geldi

'The Wollnys-A Terribly Big Family!' (Wollnys-Çok Büyük Bir Aile!) adlı belgesel dizisinin yapımcısı ve oyuncu Silvia Wollny, aynı zamanda iş ortağı olan eşi Harald Elsenbast ve Türk damadı Servet Özbek ile birlikte Manavgat’ta bulunan Antbirlik depolarına gelerek Almanya’dan getirdikleri çocuk bezi ve mamasından oluşan yardımı yetkililere teslim etti.