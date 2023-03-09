Almanya'dan depremzedelere yardıma geldi

"TÜRK HALKINA YARDIMDA BULUNABİLMEK İÇİN BURADAYIZ"
Almanya’da Kahramanmaraş merkezli 11 ilmizi yıkıcı şekilde etkileyen depremlerin ardından topladıkları yardımları tırlarla deprem bölgesine gönderdiklerini belirten Silvia Wollny, tırların gelmemesinin ardından toplanan yardımları getirip kendilerinin elden teslim ettiklerini belirtti. Wollny, "Türk halkının acılarını paylaşmak onlara bir nebze olsun yardımda bulunabilmek için bugün buradayız. Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Yardımlarımız bundan sonra da devam edecek" dedi.