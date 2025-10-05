Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Silodaki patlamada hayatını kaybetti! Eşine yürek yakan veda | Son dakika haberleri

        Kocaeli- Silo'daki patlamada ölen eşinin tabutuna sarılarak ağladı

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yapım aşmasında olan bir petrokimya tesisindeki silolarda yaşanan patlamada hayatını kaybeden 2 işçiden Abdurrahman Kanber'in (62) cenazesi Gölcük ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından memleketi Trabzon'a gönderildi. Cenaze namazı öncesi Ayşegül Kanber, eşinin tabutuna sarılarak ağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 17:10 Güncelleme: 05.10.2025 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Silodaki patlamada hayatını kaybetti! Eşine yürek yakan veda
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'deki feci olay, dün saat 11.30 sıralarında Dilovası ilçesinde Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) bulunan yapım aşamasındaki bir petrokimya tesisinde meydana geldi.

        Tesisteki siloda işçiler Abdurrahman Kanber ve Murat Fırtına (58) çalışma yaptığı sırada, bilinmeyen nedenle patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Kanber ve Fırtına’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        CENAZE NAMAZI KILINDI

        Evli ve 3 çocuk babası Abdurrahman Kanber’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kanber’in cenazesi Gölcük ilçesi Şirinköy Mahallesi’ndeki Kervansaray Camisi’ne getirildi. Cenazeye, CHP Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık ve Kanber’in yakınları katıldı. Taziyeleri kabul eden Abdurrahman Kanber’in eşi Ayşegül Kanber tabuta sarılarak ağladı. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kanber’in cenazesi memleketi Trabzon’a gönderildi.

        Öte yandan, patlamada ölen diğer işçi Murat Fırtına’nın cenazesinin defnedilmek üzere Düzce’ye gönderileceği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        43'üncü kattan düştü! Şüpheli ölümde dosya sil baştan!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Habertürk Anasayfa