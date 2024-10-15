Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Silivri'de iki otomobilin çarpıştığı anlar kamerada - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Silivri'de iki otomobilin çarpıştığı anlar kamerada

        Silivri, D-100 Karayolu'nda iki otomobil çarpışarak ağaçlık alana savruldu. Kazada 2 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 00:55 Güncelleme: 15.10.2024 - 00:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki otomobil çarpıştı! Kaza kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kaza, pazar günü saat 12.20 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi.

        Sürücüsü açıklanmayan otomobil ile otomobil, bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil takla atarak yol kenarında bulunan ağaçlık alana savruldu. Kazada 2 kişi yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan sürücüler itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar Silivri Devlet Hastanesi ve Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

        Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çarpışan otomobillerin ağaçlık alana savruldukları anlar yer aldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #istanbul
        #istanbul haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bizim Çocuklar, İzlanda'da tarih yazdı!
        Bizim Çocuklar, İzlanda'da tarih yazdı!
        "Grubu lider bitiririz"
        "Grubu lider bitiririz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ahmet Selim Kul yazdı: Türk’e durmak yaraşmaz
        Ahmet Selim Kul yazdı: Türk’e durmak yaraşmaz
        NASA, Europa'da 'yaşam' arayacak
        NASA, Europa'da 'yaşam' arayacak
        Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı
        Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Kurye tornavidayla öldürüldü
        Kurye tornavidayla öldürüldü
        Mustafa Destici eleştirenlere tepkisinden sonra bankalara çağrı yaptı
        Mustafa Destici eleştirenlere tepkisinden sonra bankalara çağrı yaptı
        İsrail’in yeni hedefi Suriye mi?
        İsrail’in yeni hedefi Suriye mi?
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        Mozart'ın kayıp gençlik senfonisi ortaya çıktı!
        Mozart'ın kayıp gençlik senfonisi ortaya çıktı!
        Tehditle yardım paralarını istediler
        Tehditle yardım paralarını istediler
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        "Markalar buz kesti"
        "Markalar buz kesti"
        Piyasanın gündemi yine savaş
        Piyasanın gündemi yine savaş
        "Parayı geri alırız"
        "Parayı geri alırız"
        Habertürk Anasayfa