Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Beycan Üçkardeş'in haberine göre olay Gazi Mahallesi ile Göksu mahallesi'nin kesiştiği noktada adliye lojmanları civarında meydana geldi.

İddiaya göre, 3 ay önce eşinden ayrılan bir kişi 4 gün önce Göksu Mahallesi'nde bir eve taşınan eski eşi ile birlikte yaşadığı adamı pompalı tüfekle vurdu. Saldırgan çifte kurşun yağdırdıktan sonra aynı silahla intihar etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. çevre sakinleri çiftin Adana'dan gelerek mahallede 4 gün önce bir ev kiraladıklarını ve kimsenin tanımadığını söyledi. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.