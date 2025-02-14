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        Haberler Dünya Şili'de dev balina kanocuyu yakaladı, daha sonra suya geri bıraktı | Dış Haberler

        Şili'de dev balina kanocuyu yakaladı, daha sonra suya geri bıraktı

        Şili'nin güney kıyılarında kambur balina, bir kanocuyu önce ağzına aldı, sonra suya geri bıraktı. Korkunç anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 15:32 Güncelleme: 14.02.2025 - 15:33
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        Balina kanocuyu önce yuttu, sonra bıraktı!
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        Güney Amerika ülkesi Şili'nin Punta Arenas kasabası açıklarında dev bir kambur balina, kanocu Adrian Simancas'ı yakaladı.

        O anlar diğer kanodaki babasının kamerasına yansırken, kambur balina daha sonra Simancas'ı suya geri bıraktı.

        Simancas, "Kaldırıldığımı hissettim ama dalga olamayacak kadar güçlüydü. Suyun altına girdim ve yutulduğumu sandım. Bittiğimi, öldüğümü düşündüm. Orada 3 saniye geçirdim" dedi.

        Adrian Simancas'ın babası Dell Simancas ise, "Kamerayı açtım ve arkamda bir dalganın gürültülü bir şekilde çarptığını duydum. Döndüğümde hiçbir şey göremedim. Bu yüzden gerçek anlamda korku duyduğum tek an buydu. Çünkü Adrian'ı 3 saniye boyunca göremedim. Sonra aniden kano olmadan fırladı ve 1 saniye sonra kano ortaya çıktı ve ardından yüzgecini gördüm" ifadelerini kullandı.

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