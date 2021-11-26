Silecek suyu nasıl yapılır? Otomobil sahipleri silecekler için hazırlanan suların nasıl yapıldığını merak ediyor. Peki, silecek suyu nasıl hazırlanır? İşte merak edilip araştırılan detaylar...

Temiz, boş bir kaba 4 litre saf su koyun

En az köpüreninden bir cam temizleyiciyi suya ekleyin

Suyu bir kaba koyup çalkalayın

Bu sayede ön cam silecek suyunu elde etmiş olursunuz.